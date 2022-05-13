Від початку повномасштабного вторгнення Росії безвісти зниклими в Україні вважаються понад 1200 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії безвісти зниклими в Україні вважаються понад 1200 дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росії відомо про зникнення безвісти 1 тис. 214 дітей в Україні.

Про це на брифінгу 13 травня сказала радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

"За час війни надійшло 1 тис. 112 звернень про зникнення безвісти дітей. Цих дітей 1 тис. 214", - повідомила вона, посилаючись на дані Управління ювенальної превенції Національної поліції України.

Також вона сказала, що в розшуку на сьогодні залишаються 90 дітей, а серед тих дітей, яких знайшли, двох, на жаль, знайшли мертвими, зазначила Герасимчук. Крім того, вона сказала, що 2 тис. 389 дітей було вивезено в Росію.

Варто зазначити, що за 78 днів повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 226 українських дітей, ще щонайменше 420 отримали поранення.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 79-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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