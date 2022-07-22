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Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч російських окупантів

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Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 39 тисяч російських окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили 39 тисяч окупантів.

Станом на 22 липня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 39 000 осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Про це 22 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 22.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 39000 (+150) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1704 (+0) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3920 (+8) од.
  • артилерійських систем – 863 (+4) од.
  • РСЗВ - 251 (+0) од.
  • засоби ППО - 113 (+0) од.
  • літаків – 221 (+0) од.
  • гелікоптерів – 188 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 713 (+3) од.
  • крилаті ракети - 167 (+0)
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2803 (+22) од.
  • спеціальна техніка - 72 (+0)

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 149-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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