Від початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 286 мирних громадян - ОВА

Однак точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі невідома.
Починаючи від 24 лютого – початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок обстрілів та бомбардувань Донецької області загинули 286 мирних громадян, ще 890 дістали поранень.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 286 мирних людей, поранено ще 890. Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.
Нагадаємо, окупанти обстріляли житловий квартал Добропілля: поранено сім людей, у тому числі троє дітей.
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