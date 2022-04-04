Від початку повномасштабної війни в Україні окупанти вбили 161 дитину

Постраждало від російської агресії більше 260 дітей.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти вбили 161 дитину, також постраждали 264 дитини.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Станом на 8 годину 4 квітня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 161 дитина та постраждало 264 дитини", - зазначила вона.
Однак фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не можливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти тримали у підвалі понад 150 заручників.
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