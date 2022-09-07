Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано понад 30 тис. воєнних злочинів РФ - Офіс генпрокурора

Офіс Генпрокурора закликає громадян фіксувати воєнні злочини РФ і повідомляти про них.

Правоохоронці зареєстрували 32 093 злочини агресії та воєнні злочини окупантів, з яких 30 887 – порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини), 73 – планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни, 30 – пропаганда війни, 1103 – інші.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Також зафіксовано 14 932 злочини проти національної безпеки України, з них 10 410 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави, 1645 – державна зрада, 2137 – колабораціонізм, 160 – пособництво державі-агресорці, 64 – диверсії, 516 – інші.

Також внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 382 дитини, 741 дитину поранено.

У магістральній справі щодо агресії РФ підозрюваними проходять 624 представники російського військово-політичного керівництва.

Нагадаємо, Єрмак розповів деталі щодо створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії.

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