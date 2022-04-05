Від початку повномасштабної війни Зеленський виступив перед 19 світовими парламентами – CNN

Також очільник України виступив із зверненнями до Ради Безпеки ООН, Європейської ради, G7 та НАТО.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський намагається заручитися підтримкою усього світу.

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Так, за підрахунками CNN, президент України вже звернувся до 19 світових парламентів, а також до чотирьох багатосторонніх інститутів – Ради Безпеки ООН, Європейської ради, G7 та НАТО. Також очільник країни виступив віртуально на форумі в Досі та на церемонії вручення премії "Греммі".

"Його перший віртуальний виступ був у Європейському парламенті 1 березня, а його останній виступ був у іспанському парламенті у вівторок. Його друге звернення було до парламенту Великобританії 8 березня з наступними зверненнями кожні кілька днів до урядів наступних країн: Польщі, Канади, США, Німеччини, Швейцарії, Ізраїлю, Італії, Франції, Японії, Швеції, Данії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Австралії та Румунії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час виступу перед парламентом Румунії Володимир Зеленський порівняв владу РФ з румунським режимом Чаушеску. Він зазначив, що зараз так само неможливо переконати владу Росії і тих, хто пропагує війну в Україні.

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