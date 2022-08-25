Люди масово їдуть з Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація, а також - з Херсонщини, Луганщини, Харківщини, Запорізької області.

Від початку серпня з небезпечних регіонів евакуювалися близько 35 тисяч мирних громадян, третина з них - діти.

Люди масово їдуть з Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація. А також - з Херсонщини, Луганщини, Харківщини, Запорізької області.

Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук під час свого включення в прямий ефір на телеканалі "Рада".

Верещук наголосила, що майже 10 тисяч евакуйованих за серпень – це діти.

"Врятувати дітей від небезпеки – обов’язок держави та кожного дорослого. Саме тому я не втомлююся закликати: не наражайте дітей на ризик, виїжджайте. Будьте відповідальними батьками, опікунами, вихователями! На вас разом із дітками чекають у багатьох безпечних регіонах", - звернулася віцепрем’єрка до мешканців прифронтових регіонів та ТОТ.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук очолює Координаційний штаб з обов’язкової евакуації з Донеччини.

Нагадаємо, 53 незаконно вивезених українських дітей повернули з РФ до України.

Потяги в життя: із Донеччини продовжують обов'язкову евакуацію

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