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Від початку широкомасштабного вторгнення від рук росіян в Україні постраждали понад 623 дитини

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Від початку широкомасштабного вторгнення від рук росіян в Україні постраждали понад 623 дитини

Associated Press

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей, понад 404 поранено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених -  понад 404. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

  • Упродовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м. Добропілля, селища Дробишеве Краматорського району та с. Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п'ять дітей.
  • 28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с. Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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