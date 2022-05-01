Від початку широкомасштабного вторгнення від рук росіян в Україні постраждали понад 623 дитини

Від початку широкомасштабного вторгнення від рук росіян в Україні постраждали понад 623 дитини

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей, понад 404 поранено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 404. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Упродовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м. Добропілля, селища Дробишеве Краматорського району та с. Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п'ять дітей.

28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с. Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 67-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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