Від початку широкомасштабної війни росіяни вбили в Україні 379 дітей, понад 730 поранено

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 379 дітей, 733 отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 28 серпня 2022 року понад 1112 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 379 дітей загинули та понад 733 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 44", - йдеться у повідомленні.

26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури селища Кам’янка Запорізької області загинули двоє хлопчиків: 8 років та рік і 8 місяців.



В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 – зруйновано повністю.

Нагадаємо, окупанти вчать дітей з Маріуполя стріляти і ненавидіти Україну.

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