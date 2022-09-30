Від початку широкомасштабної війни росіяни вбили в Україні 397 дітей, понад 780 поранено

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 397 дітей, понад 780 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 30 вересня 2022 року понад 1177 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 397 дітей загинуло та понад 780 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 73, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 29", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок ракетного удару ворога 29 вересня по м. Дніпро. 29 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва поранено 16-річного хлопця.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти, з них 295 зруйновано повністю.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли приватний сектор Дніпра. На місці трагедії загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей. Як зазначається, родина мешкала на проспекті Поля у Дніпрі. Проте від початку війни жінка вирішила перевезти своїх дітей у приватний сектор Дніпра, до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета.

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