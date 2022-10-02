Від початку широкомасштабної війни росіяни вбили в Україні 412 дітей, понад 784 поранено

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 412 дітей, понад 784 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 2 жовтня 2022 року понад 1196 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 412 дітей загинуло та понад 784 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 246, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Так, 30 вересня внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району Харківської області отримав травми 13-літній хлопець.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти, з них 295 зруйновано повністю.

Нагадаємо, СБУ показала місце розстрілу цивільної колони на Харківщині.

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