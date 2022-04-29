Від початку широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей

Від початку широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 219 дітей, понад 398 поранено.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 29 квітня 2022 року понад 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль в результаті чого загинули діти - 2 та 14 років.

7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в м. Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик.

28 квітня внаслідок обстрілу ворожими військами с. Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

28 квітня внаслідок обстрілу м. Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.

Також стало відомо, що 11 квітня в м. Харків внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.

21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровської області доставлено 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь.

В Офісі генпрокурора також додали, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 65-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: