Від початку широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей

Від початку широкомасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 226 дітей, щонайменше 415 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинуло та більше 415 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних авто, які 4 травня були обстріляні окупантами в Чугуївському районі Харківської області.

7 травня через обстріли ворожими військами с. Білогорівка та с. Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

В Офісі генпрокурора також додали, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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