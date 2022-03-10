Від початку війни на Харківщині через ворожі обстріли зруйновано майже пів тисячі будинків

Зокрема, 109 приватних будинків в місті Харкові.
За 15 днів війни на території Харківської області зруйновані або частково постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів 472 будинки.
Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.
"Станом на 10.03.22 від обстрілів постраждало або зруйновано 472 будинки:
- 264 багатоповерхових та 109 приватних будинків в місті Харкові;
- 13 багатоповерхових та 86 приватних будинків в Харківській області", - написав він.
За його словами, найбільша кількість постраждалих та зруйнованих будинків у Київському, Харківському, Московському районах Харкова та у місті Ізюм.
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