Від початку війни через дії окупантів в Україні до понад 148 зросла кількість поранених дітей

Від початку війни через дії окупантів в Україні до понад 148 зросла кількість поранених дітей

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 115 дітей, зросла кількість поранених - їх понад 148.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 березня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 115 загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зросла кількість поранених дітей - їх понад 148. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 38, Донецькій - 29, Чернігівській - 31, Миколаївський - 22, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 та Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що 19 березня 2022 року російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, під її уламками перебували люди, однак наразі інформації про потерпілих та загиблих немає.



19 березня в м. Миколаїв у результаті обстрілу військовими РФ з установки "Смерч" отримали поранення чоловік та його 8-річний син.

В Офісі генпрокурора додали, що внаслідок бомбардувань та обстрілів наразі пошкоджено 530 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, зазнали руйнувань та пошкоджень більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня.

Читайте також: