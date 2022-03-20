Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців

Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців

В регіоні зарезервовано ще понад 18 тис. місць.

Від початку війни, 24 лютого, Львівська область прийняла майже 210 тисяч людей з регіонів, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомив голова Львівської військової обласної адміністрації Максим Козицький.

За його словами, лише протягом минулої доби, 19 березня, в області прийняли та розселили понад 2,6 тис. вимушених переселенців.

У Львівській області зарезервовано близько 18,6 тис. місць для поселення переміщених. “Якщо ви готові дати прихисток тим, хто покинув домівку через війну, заповнюйте форму за посиланням: https://forms.gle/GKG3cMJyykCBMVzX9”, - повідомив Козицький.

До слова, керівник ОВА також зауважив, що від початку війни мобілізували понад 28 тисяч жителів Львівщини.

Як повідомлялося, до Львова із інших регіонів України масово евакуюють вихованців дитячих будинків. Загалом область уже прийняла понад пів тисячі вихованців дитбудинків.