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Від початку війни до України повернулось понад 140 тис. громадян - прикордонники

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Від початку війни до України повернулось понад 140 тис. громадян - прикордонники

Держприкордонслужба України

На в’їзд до України прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки.

Від початку нападу Росії на Україну більше 140 тисяч українців повернулися додому.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. 

Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб від початку російської агресії.

"Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб - майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців. Водночас на в’їзд до України прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки. Також прикордонниками забезпечено пропуск 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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