Від початку війни до України повернулось понад 140 тис. громадян - прикордонники

Від початку війни до України повернулось понад 140 тис. громадян - прикордонники

На в’їзд до України прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки.

Від початку нападу Росії на Україну більше 140 тисяч українців повернулися додому.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Тільки західну ділянку державного кордону України перетнуло понад 1 млн 50 тис. осіб від початку російської агресії.

"Із них на виїзд з країни попрямувало понад 900 тисяч осіб - майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців. Водночас на в’їзд до України прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки. Також прикордонниками забезпечено пропуск 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону", - йдеться у повідомленні.