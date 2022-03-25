Від початку війни Львівська область прийняла майже 240 тисяч переселенців

Від початку війни Львівська область прийняла майже 240 тисяч переселенців

У регіоні в резерві є ще 18 тисяч облаштованих ліжкомісць.

Від початку війни, 24 лютого, Львівська область надала прихисток майже 239 тисячам переселенців з регіонів, в яких тривають активні бойові дії.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Лише за минулу добу до регіону прибуло 7,8 тис. переселенців. До слова, це на 1,3 тис. осіб більше, ніж 23 березня.

Очільник Львівської області повідомив, що наразі є 18 тисяч облаштованих ліжкомісць у державних та комунальних закладах, 600 одиниць – у приватній сфері.

Козицький також наголосив, що ніч в області минула спокійно. "Жодного разу не лунала сирена про повітряну тривогу. Завдячуємо нашим бійцям, що можемо в безпеці працювати в тилу", - наголосив голова регіону.

Як повідомлялося, окупанти обстрілювали Донецьку область з авіації та "Градів": двоє дітей загинули, троє травмовані. Упродовж минулої доби найгарячішими точками регіону стали Маріуполь, Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Краматорськ, Новомихайлівка, Долина, Пришиб.

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