Від початку війни на Буковину прибуло майже 62 тисячі переселенців

До навчання в школах долучилося понад три тисячі дітей.
Від початку війни, 24 лютого, на Буковину приїхало майже 62 тисячі вимушених переселенців з регіонів, які потерпають від активних бойових дій.
Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної ради.
Зазначається, що майже 20 тисяч переселенців — діти. До слова, до навчання на Буковині долучилися понад 3, 2 тисяч школярів з інших регіонів країни. До слова, навчання в Чернівецькій області відбувається у дистанційнгму форматі.
Крім того, на Буковину евакуювали 377 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це вихованці дитячих будинків, центрів соціально-психологічної реабілітації.
Слід зауважити, що в обласній військовій адміністрації працює кол-центр 0 800 335 047. Туди внутрішньо переміщені особи можуть звернутися щодо розміщення. Селять людей у закладах освіти, соціального захисту, їх приймають до своїх помешкань небайдужі буковинці.
Як повідомлялося, у Чернівцях американські благодійники розгорнули мобільний госпіталь. Організувала його міжнародна гуманітарна організація Samaritan's Purse для допомоги переселенцям.