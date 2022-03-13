Від початку війни на Маріуполь скинуто 100 авіабомб, загинуло понад дві тисячі мирних жителів

Від початку війни на Маріуполь скинуто 100 авіабомб, загинуло понад дві тисячі мирних жителів

Окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

Щодня Маріуполь Донецької області потерпає від авіанальотів з боку російських загарбників. За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь. Внаслідок ворожих бомб російські окупанти вбили 2187 мирних жителів міста.

Про це повідомляє Маріупольска міська рада.

Міська влада зазначають, що окупанти цинічно та цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, місцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують інфраструктуру.

"Кожне бомбардування несе страшні руйнування та забирає головне, що є – життя мирних маріупольців. На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку рф. Вічна їм пам’ять…

Саме з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті. Тому закриття збоку НАТО неба над Україною або надання необхідних систем ППО – це рішення, яке може врятувати сотні тисяч невинних життів по всій Україні", - звернулася влада Маріуполя до НАТО.

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