Від початку війни на Прикарпаття приїхало 139 тисяч українців з "гарячих точок"

Від початку війни на Прикарпаття приїхало 139 тисяч українців з "гарячих точок"

Івано-Франківська область не припиняє приймати українців, які тікають від війни з регіонів активних бойових дій.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, 24 лютого, Прикарпаття офіційно прийняло 139 тисяч внутрішньо-переміщених осіб.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації Світлана Онищук.

"Ми готові і надалі приймати в області тимчасово переміщених осіб. Для цього розгортаємо додаткові ліжко-місця, яких на даний час у резерві є 18 тисяч", – наголосила вона.

Слід зауважити, що близько 35 тис. осіб з "гарячих точок" зупинилися в обласному центрі.

До слова, в Івано-Франківську близько двох тисяч чоловіків-переселенців зареєструвалися у військкоматі. Приблизно 900 громадян вже пішли служити.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську дівчат кличуть вступати до добровольчих батальйонів. Наразі можна поповнити лави трьох формувань територіальної громади: до тих, що беруть участь в бойових діях, або ж до тих, що охороняють місто.

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