Від початку війни окупанти обстріляли 58 "швидких" та вбили 6 медиків – Ляшко

Від початку війни окупанти обстріляли 58 "швидких" та вбили 6 медиків – Ляшко

Лікарям також дістають бронежилети.

Від 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, окупанти обстріляли 58 "швидких" та вбили 6 медиків.

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook. Він зізнався, що ніколи не думав, що доведеться діставати бронежилети для медичних працівників. 23 березня лікарі отримали першу частину захисних жилетів.

facebook.com/viktor.liashko

"Сьогодні передав першу частину бронежилетів працівникам екстренної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій. Працюємо. Вистоїмо. Переможемо!" – поділився Ляшко.

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