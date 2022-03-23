Від початку війни окупанти обстріляли 58 "швидких" та вбили 6 медиків – Ляшко

Лікарям також дістають бронежилети.
Від 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, окупанти обстріляли 58 "швидких" та вбили 6 медиків.
Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook. Він зізнався, що ніколи не думав, що доведеться діставати бронежилети для медичних працівників. 23 березня лікарі отримали першу частину захисних жилетів.
"Сьогодні передав першу частину бронежилетів працівникам екстренної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій. Працюємо. Вистоїмо. Переможемо!" – поділився Ляшко.
Читайте також: