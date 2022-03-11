Від початку війни окупанти випустили 328 ракет по мирних населених пунктах України - Залужний

Від початку війни окупанти випустили 328 ракет по мирних населених пунктах України - Залужний

Ці криваві злочини вимагають розслідування Гаазького трибуналу.

Від початку війни Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирних містах і селах України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - написав він.

Варто зазначити, що 11 березня російські окупанти завдали ракетного удару по смт Баришівка Київської області. За попередньою інформацією, ракетою "Іскандер" завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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