Від початку війни прикордонники оформили 15 тис. автомобілів з гуманітарною допомогою

Від початку війни прикордонники оформили 15 тис. автомобілів з гуманітарною допомогою

Щодня на держкордоні оформляють від 600 до 800 таких автомобілів.

Починаючи від 24 лютого, початку війни Росії проти України, Державна прикордонна служба України оформила 15054 автотранспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Щодня державний кордон перетинають у середньому від 600 до 800 таких автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зокрема, впродовж останньої доби оформлено 604 вантажівки. Переважно вони перетинають кордон з боку Польщі та Словаччини.

"Ми щиро дякуємо за безперебійну та кропітку роботу усім причетним до цього важливого в умовах воєнного стану процесу - благодійникам, волонтерам, контрольним службам у пунктах пропуску!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, до України за минулу добу прибули майже 17 тисяч осіб.

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