Від початку війни проти України Путін не досяг жодної стратегічної цілі - розвідка

Андрій Юсов вважає, що кремлівський диктатор продовжить ракетний терор проти українців.

Кремлівський диктатор Володимир Путін не досяг жодної стратегічної цілі за майже рік від початку війни проти України. Армія загарбників провалила завдання окупувати схід України, а також не виконала інші примхи воєнно-політичного керівництва.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Юсова, наразі заяви Кремля щодо чергового "етапу наступу" та окупації сходу України до березня 2023 року - лише гра на публіку, оскільки російські війська не припиняли наступальних дій в Україні.

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"Завдання РФ окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня - це суто пропагандистське завдання, не обґрунтоване у військовому сенсі", - зазначив він.

На думку Юсова, посилення військової допомоги з боку партнерів України лякає російське військове керівництво та змушує поспішати. Також невдачі армії РФ в Україні спричиняють сварки між Кремлем та воєнно-політичним керівництвом Росії.

Також представник ГУР МО попередив, що Путін продовжить "ракетний терор" України. Москва має на меті знищення, розпорошення, депортацію і зрештою русифікацію мирного населення в Україні.

Нагадаємо, у війні Росії проти України, ймовірно, загинули понад 20 російських генералів.

Від 24 лютого 2022-го до 9 лютого 2023-го Збройні сили знищили 135 010 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 910 російських військових. Дані уточнюються.

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