Від початку війни РФ проти України 191 дитина загинула та понад 349 поранені

Від початку війни РФ проти України 191 дитина загинула та понад 349 поранені

Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Станом на ранок 13 квітня 2022 року понад 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії.

При цьому 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно отриманих ювенальними прокурорами даних, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 113, Київській - 102, Харківській - 79, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території смт. Бородянка та с. Королівка Київської області, виявлено обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.



11 квітня збройними силами РФ здійснено обстріл цивільної інфраструктури м. Харкова. Загинули півторамісячна дитина та 12-річний підліток. Ще 4 дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.



11 квітня в Херсонській області внаслідок влучення снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю.

Нагадаємо, у Криму школярів змушують писати "листи подяки" солдатам, які воюють проти України.

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