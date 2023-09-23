Від початку війни РФ втратила трьох командирів престижного полку - розвідка Британії

Вони "або у відставці, або вбиті".

Від початку повномасштабного вторгнення до України російська окупаційна армія втратили трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що ці командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку. Зазначається, що командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов. Ймовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023-го.

"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023-го, його попередник, полковник Пилип Попов, ймовірно, подав у відставку. Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що військові не змогли знайти тіла загиблих росіян", - йдеться в огляді розвідки.

В перші тижні російського вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-ї полковника Костянтина Зізевського.

"Досвід 247-ї висвітлює надзвичайне виснаження і високу плинність кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 вересня, на фронті було ліквідовано ще 510 окупантів РФ. Загалом вже знищено 275 460 окупантів.

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