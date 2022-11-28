Від початку війни Росія завдала по Україні 16 тисяч ракетних ударів: що найчастіше стає мішенню окупантів

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за 9 місяців війни Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні.

Про це він написав у соцмережах.

За його даними, 97% ракетних ударів припали саме на цивільні об'єкти. Окупанти знищують житлові будинки, транспортну та енергетичну інфраструктури.

"97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності", — наголосив міністр.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти нашої держави. Окупанти планували захопити Київ та встановити у столиці свій маріонетковий режим.

Від 24 лютого РФ постійно ракетами обстрілює Україну, вбиваючи людей. Останніми днями Росія взялась за нашу енергетичну інфраструктуру. Росіяни прагнуть взимку залишити українців без опалення та електрики.

Путінський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це - банківська інфраструктура.

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