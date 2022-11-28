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Від початку війни Росія завдала по Україні 16 тисяч ракетних ударів: що найчастіше стає мішенню окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Від початку війни Росія завдала по Україні 16 тисяч ракетних ударів: що найчастіше стає мішенню окупантів

Фото: Associated Press

Терористи атакують цивільну інфраструктуру.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за 9 місяців війни Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні.

Про це він написав у соцмережах. 

За його даними, 97% ракетних ударів припали саме на цивільні об'єкти. Окупанти знищують житлові будинки, транспортну та енергетичну інфраструктури. 

"97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави. Україна переможе і притягне військових злочинців до відповідальності", — наголосив міністр.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабну війну проти нашої держави. Окупанти планували захопити Київ та встановити у столиці свій маріонетковий режим. 

Від 24 лютого РФ постійно ракетами обстрілює Україну, вбиваючи людей. Останніми днями Росія взялась за нашу енергетичну інфраструктуру. Росіяни прагнуть взимку залишити українців без опалення та електрики. 

Путінський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це - банківська інфраструктура. 

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Дата публікації
Перегляди
864
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