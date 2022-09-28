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Від початку війни росіяни вбили 395 дітей в Україні

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Від початку війни росіяни вбили 395 дітей в Україні

Фото: Associated Press

Понад 777 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Станом на ранок 28 вересня понад 1172 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 395 дітей загинуло та понад 777 отримали поранення різного ступеню тяжкості.    

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 401, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні.

Так, 27 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Петропавлівка у Харківській області поранено 16-річну дівчину.

Нагадаємо, львівські діти зібрали мільйон для ЗСУ.

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