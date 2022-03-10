Від початку війни російські окупанти обстріляли 63 лікарні, загинули п'ятеро медиків - Ляшко

Ще понад 10 медиків тяжкопоранені.

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України від обстрілів окупантів загинули п'ятеро медиків.

Російські загарбники також обстріляли 63 лікарні в Україні.

Про це в телеефірі повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Вже 63 лікарні російськими терористами обстріляно в Україні. На жаль, за цими обстрілами ми втратили 5 медичних працівників, більше 10 тяжкопоранених, які не можуть працювати, і є легко поранені, які приступили до виконання своїх обов'язків", - сказав він.

За його словами, у тих регіонах, де не відбуваються активні бойові дії, ситуація з лікарнями, їх забезпеченням залишається під контролем міністерства.

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