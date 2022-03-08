Від початку війни російські окупанти вивели з ладу 61 лікарню - Ляшко

В одній з лікарень було знищено приймальне відділення, відкрите у 2022 році.
Російські окупанти від початку війни вивели з ладу 61 лікарню.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону на каналі "1+1".
"Від початку воєнних дій окупанти вивели з ладу 61 лікарню", — сказав глава МОЗ.
За його словами, у цих лікарнях унаслідок обстрілів були вибиті вікна, пошкоджені стіни, медобладнання. Зокрема, в одній із лікарень було знищено приймальне відділення, відкрите у 2022 році.
Ляшко наголосив, що такі дії порушують усі міжнародні конвенції, і він постійно інформує про такі випадки відповідальні міжнародні структури, зокрема ВООЗ.
Водночас міністр уточнив, що завдяки скоординованим діям робота медичної системи не зупиняється і лікарні не закриваються.
Слід зазначити, що всього два дні тому, 6 березня, Ляшко заявляв про 34 постраждалі лікарні.
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