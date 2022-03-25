Від початку війни російські військові зруйнували в Україні 59 споруд духовного значення - фото

Окупанти обстрілювали будівлі духовного значення у щонайменше восьми областях України.
Російські військові нещадно обстрілюють в Україні будівлі духовного значення. Окупанти зруйнували вже 59 будівель.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Загалом, окупанти знищували споруди у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській областях. У середньому ворог знищує дві будівлі духовного значення на день.
"Від 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення у щонайменше восьми областях України. Переважна більшість із них ‒ православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти зруйнували селище Макарів у Бучанському районі Київської області. Кожний другий будинок там пошкоджений або знищений у результаті артилерійських обстрілів, які досі продовжуються.
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