Від початку війни російські військові зруйнували в Україні 59 споруд духовного значення - фото

Окупанти обстрілювали будівлі духовного значення у щонайменше восьми областях України.

Російські військові нещадно обстрілюють в Україні будівлі духовного значення. Окупанти зруйнували вже 59 будівель.

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Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Загалом, окупанти знищували споруди у Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумський, Харківській та Чернігівській областях. У середньому ворог знищує дві будівлі духовного значення на день.

Міністерство культури України

"Від 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення у щонайменше восьми областях України. Переважна більшість із них ‒ православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій", - йдеться в повідомленні.

Міністерство культури України

Міністерство культури України

Нагадаємо, що російські окупанти зруйнували селище Макарів у Бучанському районі Київської області. Кожний другий будинок там пошкоджений або знищений у результаті артилерійських обстрілів, які досі продовжуються.

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