Від початку війни "Укрзалізниця" евакуювала понад два мільйони українців

Найбільше пасажирів було з Києва і Харкова.

Від початку війни в Україні, 24 лютого, "Укрзалізниця" евакуювала вже понад понад два мільйони осіб.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова,. Саме ці міста перебувають під постійним бомбардуванням російського ворога.

Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут був до Польщі. Окрім цієї країни, потяги також вирушають до Словаччини, Угорщини, Румунії. Загалом, за кордон залізниця перевезла 226 тисяч пасажирів.

"Укрзалізниця" продовжує подальшу евакуацію мирного населення", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що вже розробляють план перевезення населення додому після закінчення бойових дій на території України.

До слова, компанія заздалегідь публікує перелік поїздів. Відбувається це щодня близько 21:00 на офіційному Telegram-каналі. Посадка до поїзда: спочатку пасажири з квитками, діти, жінки, а потім усі інші, наголошують у пресслужбі перевізника.

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