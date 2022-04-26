Від початку війни в Сумській області пошкоджено і зруйновано 1,8 тис. будівель - ОДА

Від початку війни в Сумській області пошкоджено і зруйновано 1,8 тис. будівель - ОДА

За два місяці війни у Сумській області зафіксовано пошкодженими та зруйнованими близько 1800 будівель.

Наразі завдані російськими окупантами пошкодження в області оцінюють у 20 мільярдів гривень. Втім, ця цифра не кінцева, адже пошкодження ще фіксують, а бойові дії не закінчилися. Крім того, є ще збитки, які зазнали регінальні підприємства.

Про цеи в ефірі "Суспільного" повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами керівника області, якщо порахувати повністю всі збитки для економіки, то "вони будуть в рази більшими".

"Від наступного тижня розпочинається повноцінний процес не просто закривання шифером чи плівкою дверей, вікон, а вже повноцінний процес відновлення: нові вікна, нові двері, фасади, благоустрій територій. На цьому тижні ми вже підійшли до заключення договорів з підрядними організаціями", - розповів він.

Крім того, в області завершується процес фіксування всіх збитків та злочинів російських військових. Для цього на в регіон група слідчих з Державного бюро розслідувань.

"Ми перейшли від цього тижня повноцінно до розбирання завалів. До цього часу треба було зберегти всі докази російських злочинів у нас в області", - наголосив Живицький.

Як повідомлялося, росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади на Сумщині. Окупанти здійснюють обстріли з метою провокацій ЗСУ по трьох громадах: Білопільській, Новослобідській, а також Путивльській.

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