Від початку війни в Україні були вбиті або поранені щонайменше 1424 цивільних – дані ООН

Від початку війни в Україні були вбиті або поранені щонайменше 1424 цивільних – дані ООН

Кількість жертв може бути значно більша, зазначили в організації.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підрахувалв, що від початку розв’язаної Росією війни в України загинули щонайменше 516 мирних людей, ще щонайменше 908 цивільних зазнали поранень.

Про це йдеться в повідомленні Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

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Згідно з даними ООН, серед 516 загиблих: 98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопців і 5 дівчат, а також 23 дитини та 321 дорослий, стать яких поки невідома.

Серед 908 поранених: 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчат і 4 хлопців, а також 34 дитини та 723 дорослих, стать яких поки невідома.

Більшість цих людей загинули чи постраждали від застосування вибухової зброї з широкою зоною впливу, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та повітряними ударами.

В ООН гадають, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, яка перебуває під контролем України, і особливо в останні дні. Адже затримується надходження інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії. Окрім того, багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюма, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені унаведену вищу статистику.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також звертає увагу на звіт уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, згідно з яким, станом на середину дня 8 березня була вбита 41 дитина, ще 76 ­– зазнали поранень.

Водночас згідно зі звітом Нацполіції Харківської області, станом на вечір 8 березня загальна кількість втрат серед цивільних в області становила 170 убитих (165 дорослих і 5 дітей) та 368 поранених.

Нагадаємо, тільки в Чернігові внаслідок бойових дій загинули 60 людей та ще 400 зазнали поранень, розповів мер міста Владислав Атрошенко.

ТСН.ua

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