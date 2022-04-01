Від початку війни в Україні ЗСУ знищили російської техніки на 10 млрд доларів: список

Від початку війни в Україні ЗСУ знищили російської техніки на 10 млрд доларів: список

Найдорожчим виявився великий десантний корабель "Саратов" вартістю більше 100 млн доларів.

Через війну в Україні Росія втратила військової техніки на понад 10 млрд доларів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якої ворог вже втратив на суму більше 10 мільярдів доларів", - йдеться у повідомленні.

Так, до топ-семи найменувань найбільш дорогої російської техніки ввійшли:

танк Т-90М "Владімір", ціна якого складає близько 3 млн доларів;

самохідний зенітно-гарматний комплекс наземного і морського базування "Панцирь" С-1 вартістю до 15 млн доларів.

В Міноборони кажуть,що один із таких комплексів ЗСУ знищили в місті Баштанка Миколаївської області, а три — захопили;

гвинтокрил Ка-52, вартість якого складає близько 16 млн доларів.

В перший же день війни, 24 лютого, один такий гвинтокрил українські захисники збили над Межигір'ям. Ще один Ка-52 збили 2 березня у Бучанському районі на Київщині, 12 березня такий гвинтокрил був збитий в районі Скадовська, 16 березня — біля Миколаєва, а 19 березня - ЗСУ знищили два Ка-52 над Київською та Запорізькою областями.

військово-транспортний літак Іл-76 вартістю до 27 млн доларів. Наразі на рахунку українських військових один збитий Іл-76 разом з десантом;

сучасний винищувач Су-35С, ціна якого складає близько 65 млн доларів.

Так, 1 березня українські пілоти вступили в бій з двома ворожими винищувачами Су-35С на Київщині, внаслідок чого обидва літаки загарбників були знищені. Крім того, 4 березня в Чернігові ЗСУ збили ще один винищувач за допомогою ПТРК "Ігла 1".

оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М" вартістю до 100 млн доларів.

ЗСУ 10 березня знищили дивізіон ОТРК "Іскандер-М" на Чернігівському напрямку, до складу якого входили 4 пускові установки та 8 балістичних ракет.

великий десантний корабель "Саратов" вартістю більше 100 млн доларів, який ЗСУ знищили 24 березня в порту Бердянська.

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