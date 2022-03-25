Від початку війни до України повернулися 400 тисяч українців

Від початку війни до України повернулися 400 тисяч українців

Велика кількість чоловіків, які повернулись до України, планують поповнити сили оборони нашої держави.

Щодня до України повертається велика кількість наших громадян. Таким чином, від початку повномасштабної війни Росії проти України на територію нашої країни заїхали 400 тисяч українців.

Тільки за минулий день український кордон перетнули 19 тисяч людей. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Державної прикордонної служби України.

Більшість людей повертається для того, щоб захищати батьківщину. З-поміж тих 19 тисяч людей - 16 тисяч українців. Майже всі чоловіки погодились поповнити сили оборони нашої держави.

У ДПСУ відзначили, що майже всі пункти пропуску на західному кордоні працюють цілодобово. Прикордонники не тільки займаються оформленням людей, а й приймають гуманітарний транспорт.

Нагадаємо, що велика кількість українців з-за кордону вирішила вступити до лав ЗСУ та захищати Україну.

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