Від початку війни від рук окупантів загинуло 10 лікарів, близько 500 лікарень пошкоджено - Денісова

Від початку війни від рук окупантів загинуло 10 лікарів, близько 500 лікарень пошкоджено - Денісова

Російські загарбники проводять цілеспрямовані обстріли медичних закладів та медичного транспорту, порушуючи право на життя та здоров’я українців.

Внаслідок ворожих обстрілів окупантів в Україні загинуло 10 лікарів, пошкоджено близько 500 лікарень, 40 медустанов зруйновано та не підлягають відновленню.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона також наголосила, що міжнародне гуманітарне право забороняє під час збройних конфліктів напади, спрямовані проти медичного персоналу та об'єктів.

"Конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Конвенцією про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 року, Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), встановлено суворі вимоги щодо захисту медичного персоналу, медичного транспорту та лікувальних закладів", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму продовжується незаконна мобілізація до лав російської армії.

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