Від початку війни від ворожих обстрілів загинули понад 7 тисяч мирних жителів - МВС

Євгеній Єнін повідомив, що поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни.
Від початку війни в результаті ворожих обстрілів загинули понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.
Єнін зазначив, що поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни.
"Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об’єктів. Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб! І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано", - сказав заступник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 вересня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Вже друге на цьому тижні. Президент зазначив, що були ухвалені певні рішення, "які ми всі скоро побачимо".
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