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Від початку війни російські окупанти вбили 82 дитини - Данілов

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Від початку війни російські окупанти вбили 82 дитини - Данілов

Associated Press

Раніше Зеленський повідомляв про 79 дітей, які загинули від російських окупантів.

Станом на вечір 12 березня за 17 днів війни від ворожих обстрілів та бомбардувань російських військових загинуло 82 дитини.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі спільного телемарафону UA.

"На превеликий жаль, ми втрачаємо своїх дітей. На сьогодні 82 дитини загинули від в цій війні, вони загинули від куль окупантів, яких сюди відправляє Путін. Це для нас дуже велика плата за те, що ми виборюємо свою незалежність. Я хочу сказати, що ті люди, які поводяться нечемно, їм буде дуже соромно після того, як ми отримаємо перемогу", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час звернення до італійців, які 12 березня зібралися на кількатисячний мітинг на підтримку держави, повідомив про загибель від війни 79 дітей.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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