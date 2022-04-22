Від початку війни з Донецької області евакуювалися майже три чверті населення - ОДА

Від початку війни з Донецької області евакуювалися майже три чверті населення - ОДА

Українці вже майже два місяці не припиняють покидати райони активних бойових дій.

Від початку війни, яку Росія розпочала 24 лютого, з Донецької області виїхали вже три четверті її населення. До слова, до початку повномасштабного вторгнення в регіону мешкало 1,67 млн людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко,

Наразі в Донецькій області залишилося приблизно 430 тисяч людей. "Якщо взяти, наприклад, Краматорськ, найбільше місто області після Маріуполя, то там з 200 тисяч залишилося понад 40 тисяч", - наголосив очільник області.

Російські окупанти не припиняють активних бойових дій на Донбасі, намагаються атакувати на різних напрямках. Тож місцева влада вкотре просить місцеве населення не зволікати і евакуюватися до наразі безпечніших регіонів країни.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому війська РФ не можуть просунутися ні на метр. Справа у том, що окупантам не вдається просунутися на Донбасі, незважаючи на те, що вони нібито зібрали там найкраще. Хочуть всіх перемогти, але не виходить.

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