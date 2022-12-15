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Від початку війни Залужний звільнив з лав ЗСУ 10 генералів, ще один - застрелився

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Від початку війни Залужний звільнив з лав ЗСУ 10 генералів, ще один - застрелився

Валерій Залужний / Фото: УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що звільнив генералів, тому що вони не справлялися.

Від початку війни Головнокомандувач Валерій Залужний звільнив із лав ЗСУ 10 генералів. Ще один наклав на себе руки.

Про це генерал Залужний повідомив в інтерв'ю The Economist.

"Завжди можна бути нормальним... залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше. Від початку війни я звільнив десятьох (генералів), тому що вони не справлялися. Ще один - застрелився", - сказав він.

The Economist зазначає, оскільки генерал Валерій Залужний замолодий, щоб служити у радянській армії, тому уникнув прищеплення її культури "командирства", яка винагороджувала слухняність і придушувала ініціативу. Водночас це не означає, що він не є вольовим, характеризує видання Залужного.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, хто для нього є прикладом. Це - колишній командувач Сухопутних військ України Геннадій Воробйов.

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Дата публікації
Перегляди
4705
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