Від початку війни завдяки штучному інтелекту вдалось розпізнали сотні вбитих росіян - Федоров

Від початку війни завдяки штучному інтелекту вдалось розпізнали сотні вбитих росіян - Федоров

Штучний інтелект допоміг розпізнати сотні вбитих росіян та написати тисячам їхніх друзів і родичів у соціальних мережах.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за допомогою штучного інтелекту вдалося розпізнати сотні вбитих солдат з РФ та повідомити їхніх родичів та друзів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми продовжуємо використовувати технології на кіберфронті. За допомогою штучного інтелекту за цей час ми розпізнали сотні вбитих росіян та написали тисячам їх друзів та рідних у різних соцмережах", - зазначив він.

Однак, за словами міністра, росіяни підтримують війну та й не дуже переживають за померлих родичів.

Нагадаємо, Іспанія розпочала розслідувати злочини, пов’язані із російською агресією проти України.

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