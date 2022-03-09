Від початку війни жертвами збройної агресії Росії стали 1 335 мирних українців - ООН

В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реальні цифри загиблих значно вищі.

Від початку війни, 24 лютого, жертвами збройної агресії Росії стали 1 335 мирних українців: 474 цивільні людини були вбиті окупантами, ще 861 людина постраждала.

Про це 8 березня повідомило Управління верховного комісара ООН з прав людини.

"З 04:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 7 березня 2022 року (за місцевим часом), ми зафіксували 1 335 втрат серед цивільного населення в країні: 474 убитих і 861 поранених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед 474 загиблих - 97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, а також 17 дітей і 294 дорослих, стать яких поки невідома. Серед 861 пораненої людини - 76 чоловіків, 55 жінок, 11 дівчат і 3 хлопчиків, а також 30 дітей і 686 дорослих, стать яких поки невідома.

У Донецькій та Луганській областях: 545 жертв (96 загиблих і 449 поранених). На підконтрольній уряду території: 409 жертв (72 загиблих і 337 поранених). На території "ЛДНР": 136 жертв (24 загиблих і 112 поранених). В інших областях України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі: 790 жертв (378 загиблих та 412 поранених).

В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини вважають, що реальні цифри значно вищі та додають, що більшість жертв серед цивільного населення було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

УВКПЛ також звертає увагу на звіт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, згідно з яким станом на 12:00 6 березня 2022 року (за місцевим часом) в Україні від дій окупантів загинуло 38 дітей та 71 було поранено.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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