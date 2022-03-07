Від початку вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили 211 шкіл

Від початку вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили 211 шкіл

На початку російської агресії в Україні оголосили двотижневі канікули.

Від початку вторгнення Росії в Україну зруйновано або пошкоджено 211 шкіл.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"Жахлива ситуація, жахлива статистика. На сьогодні ми спостерігаємо, що кожного дня зруйнованих або пошкоджених шкіл стає все більше. На сьогодні можу сказати, що це вже 211 шкіл, частина з яких є повністю зруйновані, частина пошкоджені. Але таких об`єктів стає все більше", - сказав він.

Міністр нагадав, що на початку російської агресії в Україні оголосили двотижневі канікули. Шкарлет також підкреслив, що освітній процес не має перериватися, і там, де немає можливості його здійснювати, МОН рекомендуватиме давати учням можливість навчатися індивідуально чи дистанційно.