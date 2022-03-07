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Від початку вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили 211 шкіл

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Від початку вторгнення окупанти зруйнували або пошкодили 211 шкіл

Сергій Гайдай

На початку російської агресії в Україні оголосили двотижневі канікули.

Від початку вторгнення Росії в Україну зруйновано або пошкоджено 211 шкіл.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"Жахлива ситуація, жахлива статистика. На сьогодні ми спостерігаємо, що кожного дня зруйнованих або пошкоджених шкіл стає все більше. На сьогодні можу сказати, що це вже 211 шкіл, частина з яких є повністю зруйновані, частина пошкоджені. Але таких об`єктів стає все більше", - сказав він.

Міністр нагадав, що на початку російської агресії в Україні оголосили двотижневі канікули. Шкарлет також підкреслив, що освітній процес не має перериватися, і там, де немає можливості його здійснювати, МОН рекомендуватиме давати учням можливість навчатися індивідуально чи дистанційно.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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