Від погроз захопити всю територію – до заяв про "захист Донбасу": чому риторика Кремля щодо війни постійно змінюється

Від погроз захопити всю територію – до заяв про "захист Донбасу": чому риторика Кремля щодо війни постійно змінюється

Маляр вважає, що коли ті чи інші заяви лунають в РФ щодо війни в Україні, це може бути тестуванням суспільних настроїв.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому у Кремлі постійно змінюється риторика щодо майбітніх планів у війні з Україною – від погроз захопити всю територію нашої держави, до заяв про "захист народу Донбасу".

Про це Маляр сказала в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Заступниця міністра вважає, що Кремль перш за все орієнтується на свою внутрішню аудиторію.

"Тому що це – ключова політична підтримка або її відсутність. І для російської влади, попри те, що це авторитарний режим, все одно має значення, наскільки російське суспільство підтримує їхні дії. Якби це страшно не звучало, але російське суспільство підтримує такі дії", – зазначає вона.

Маляр вважає, що коли ті чи інші заяви лунають в РФ щодо війни в Україні, це може бути тестуванням суспільних настроїв.

"Тому що у росіян теж доволі різне ставлення до тимчасової окупації чи анексії тих чи інших регіонів України. Щось вони вважають "історично своїм", про щось вони готові по іншому думати", – каже заступниця очільника Міноборони.

За її словами, протилежні за за змістом заяви є:

тестуванням населення;

виправдання невдач російської армії.

"Вони (російські окупанти. – Ред.) не можуть іти далі, зустрічають шалений опір. І попри те, що у Росії є перевага у зброї, у них надзвичайні проблеми з особовим складом, вони втомлюються і немотивовані. Їм дуже важко пояснювати, навіщо вони в Україні втрачають свої життя.

Також у них втрати у техніці і озброєнні і стає дедалі складніше вести цю війну.Тому для себе вони намацують ті рубежі, які тимчасово вони готові йти на перемовини і можливо припинити бойові дії", – зазначає Маляр.

Проте вона закликає українців не плекати ілюзії щодо мирних переговорів з Росією, адже кінцева мета РФ – вся Україна.

"Думати, що вони зупиняться на якійсь одні області – помилка. Вони просто зупиняться, щоб набратися сил і рухатися далі", – підсумувала заступниця міністра оборони України.

Раніше Ганна Маляр прокоментувала ситуацію навколо перемовин щодо евакуації людей з заводу "Азот".

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