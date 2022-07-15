Від понеділка стартує мультипредметне тестування: абітурієнтам нагадують вимоги і правила в Україні і за кордоном

ТСН з’ясувала, як за воєнного стану абітурієнтів тестуватимуть на знання і за яких обставин учасників відправлять проходити тестування знову.

На Київщині у селі Велика Димерка повз чергу за гуманітаркою у школі, поспішають випускниці. У шкільному коридорі не видно жодних вціліих дверей, тут з місяць «господарювали» російські окупанти, які вдиралися у класи і крали техніку. Випускники кучкуються біля вцілілої дошки. Головна тема - майбутнє тестування. Усім уже поприходили запрошення, але там написано «не розголошувати місце і дату».

Через війну традиційне ЗНО з різних предметів замінили на один національний мультипредметний тест. Він міститиме завдання з української мови, математики та історії України. Якщо у мирні часи ЗНО усі складали централізовано в один день, то нині тест відбуватиметься у різні дні і в різний час. Загалом основна сесія триватиме понад три тижні - з 18 липня по 10 серпня.

Мультипредметний тест триватиме 120 хвилин. Якщо у цей час пролунає повітряна тривога, тестування мають призупинити, а усіх учасників вивести в укриття. Там інструктори стежитимуть, аби учасники не шукали підказок у телефонах і не обговорювали між собою завдання. Після завершення тривоги - всі повернуться до аудиторії і продовжать виконувати тест. Однак, можуть і не продовжити. «Якщо, на жаль, повітряна тривога задовга, або їх декілька і сумарна їхня тривалість довша аніж 1 год 15. То, на жаль, учасники не зможуть повернутися назад до виконання завдань і їм буде запропоновано брати участь у додатковій сесії тестуванні», - пояснює заступниця директора українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Якщо повітряна тривога розпочалася за лічені хвилини до закінчення тесту, то, за бажанням, учасник може завершити його достроково. «В учасників буде 1-2 хв, щоби вирішити чи хочуть зберегти ті відповіді, які вони вже надали і з тим вступати. Чи все ж сподіватися, що повітряна тривога буде не довгою і мати ці 5 хв, щоб все доробити», - додає Вакуленко.

Участь в основній сесії підтвердило понад 200 тисяч учасників, кожен восьмий тестування проходитиме за кордоном. Там небезпеки, що прилетить ракета немає, тому інформацію де і як відбудеться екзамен не приховують. Спеціальні аудиторії для українських випускників облаштували, наприклад, у віденському університеті. Щоби скласти тест і мати змогу вступити до українського вишу, сюди прийде понад сімсот учнів. «Ми за день можемо протестувати 120 дітей, наша аудиторія на 60 компів. Єдине переживання, щоб ця платформа не зависла. Це перший раз і стільки учасників з усього світу підключаться», - каже керівниця українського навчального центру у Відні Ірина Хамайко.

Свої результати абітурієнти побачать одразу по завершенню складання тесту. Порогового балу цьогоріч не встановлюватимуть. Тому тест зарахують, якщо учасник зробить бодай по одному завданню у кожному блоці.

Деякі абітурієнти пережили окупацію, пройшли евакуацію, тому, жартують, переживуть і тестування. Щоби якомога більше учнів змогли пройти тестування та вступити до вишу - цьогоріч заплановано декілька сесій. Окрім основної і додаткової, ще буде спеціальна сесія, аж у вересні.

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