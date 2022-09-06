Від призову хочуть звільнити ще дві категорії українців: розповідаємо, кого саме

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити від призову ще дві категорії чоловіків, які працюють із дітьми. Відповідний законопроєкт №7226 зареєстрували у Верховій Раді 2 вересня. Вихователів дитячих садків і тренерів можуть звільнити від мобілізації.

Автори законопроєкту задля того, щоб забезпечити стабільну роботу дошкільних навчальних закладів та закладів фізичної культури та спорту, закликають не призивати вихователів дитячих садків і тренерів (тренерів-викладачі) закладів фізичної культури та спорту державної, або комунальної форми власності. Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, "Навіть у мирний час у багатьох таких закладів є проблеми із заповненням педагогічно-викладацьких вакансій, а коли велика частина наших співгромадян змушена була виїхати за кордон як біженці, ці кадрові проблеми загострилися. Тому здається логічним і доцільним додати названі педагогічно-викладацькі категорії до тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації".

Звільнення від призову надаватиметься за умови роботи в вищезазначених закладах не менш ніж на 0,75 ставки та це місце роботи має бути для них основним.

Також автори пропонують, щоб вже мобілізовані військовослужбовці мали можливість за власним бажанням звільнитися з військової служби. Зокрема і для того, щоби повернутися до своєї колишньої роботи.

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