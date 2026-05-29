ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
972
Час на прочитання
2 хв

Від Путіна приховали катастрофу росіян на фронті, а пропагандисти на межі "бунту" — аналіз ISW

Російський диктатор має викривлене уявлення про «успіхи» своїх військ в Україні, бо йому брешуть про ситуацію на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін, очевидно, отримував недостовірні дані про «успіхи» окупантів на фронті.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

У розпорядженні аналітиків Інституту вивчення війни опинилася мапа російського Міноборони, яка може свідчити про масштабне спотворення реальної ситуації на фронті для Путіна.

«Російське військове керівництво систематично перебільшувало успіхи армії у Запорізькій області», — зазначили експерти.

Йдеться про нібито мапу Міноборони РФ від 9 квітня, опубліковану українським OSINT-аналітиком. На ній російські війська позначені як контролюючі одразу кілька населених пунктів у Запорізькій області.

Однак ISW стверджує, що не виявив підтверджень захоплення більшості населених пунктів. Більше того, аналітики наголошують: станом на кінець травня російські сили взагалі не утримують присутність у низці сіл, вказаних на мапі.

Аналітики вважають, що подібні документи могли формувати у Путіна хибне уявлення про реальний стан справ на фронті. Водночас очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов раніше публічно заявляв про захоплення низки населених пунктів, що збігається із вмістом злитої карти.

У ISW зазначають, що така практика перебільшення успіхів може впливати не лише на рішення Кремля, а й на подальше планування воєнних операцій Росії.

Російські блогери впали в істерики через цю брехню. Адже вона призводить до того, що окупантам доводиться гинути у безглуздих атаках на позиції, які на папері вже давно «підконтрольні» Росії.

Ситуація на фронті в Україні — останні новини

На Покровському напрямку російські війська зазнають значних втрат і змушені залучати додаткові сили для продовження наступальних дій. Українські сили утримують лінію оборони та не допускають просування ворога в напрямку Добропілля, а також на захід — у бік Гришиного та Дніпропетровської області.

Крім того, ЗСУ продовжують контратаку на Харківщині та повертають контроль над новими територіями. На Великобурлуцькому напрямку окупантів уже майже відтиснули до державного кордону.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
972
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie