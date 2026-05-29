- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 972
- Час на прочитання
- 2 хв
Від Путіна приховали катастрофу росіян на фронті, а пропагандисти на межі "бунту" — аналіз ISW
Російський диктатор має викривлене уявлення про «успіхи» своїх військ в Україні, бо йому брешуть про ситуацію на фронті.
Президент Росії Володимир Путін, очевидно, отримував недостовірні дані про «успіхи» окупантів на фронті.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
У розпорядженні аналітиків Інституту вивчення війни опинилася мапа російського Міноборони, яка може свідчити про масштабне спотворення реальної ситуації на фронті для Путіна.
«Російське військове керівництво систематично перебільшувало успіхи армії у Запорізькій області», — зазначили експерти.
Йдеться про нібито мапу Міноборони РФ від 9 квітня, опубліковану українським OSINT-аналітиком. На ній російські війська позначені як контролюючі одразу кілька населених пунктів у Запорізькій області.
Однак ISW стверджує, що не виявив підтверджень захоплення більшості населених пунктів. Більше того, аналітики наголошують: станом на кінець травня російські сили взагалі не утримують присутність у низці сіл, вказаних на мапі.
Аналітики вважають, що подібні документи могли формувати у Путіна хибне уявлення про реальний стан справ на фронті. Водночас очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов раніше публічно заявляв про захоплення низки населених пунктів, що збігається із вмістом злитої карти.
У ISW зазначають, що така практика перебільшення успіхів може впливати не лише на рішення Кремля, а й на подальше планування воєнних операцій Росії.
Російські блогери впали в істерики через цю брехню. Адже вона призводить до того, що окупантам доводиться гинути у безглуздих атаках на позиції, які на папері вже давно «підконтрольні» Росії.
Ситуація на фронті в Україні — останні новини
На Покровському напрямку російські війська зазнають значних втрат і змушені залучати додаткові сили для продовження наступальних дій. Українські сили утримують лінію оборони та не допускають просування ворога в напрямку Добропілля, а також на захід — у бік Гришиного та Дніпропетровської області.
Крім того, ЗСУ продовжують контратаку на Харківщині та повертають контроль над новими територіями. На Великобурлуцькому напрямку окупантів уже майже відтиснули до державного кордону.