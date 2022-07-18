Від ранку почали гатити зі своєї території: Росія вкотре накрила вогнем громади Сумської області

Російські окупанти 18 липня від самого ранку почали обстрілювати громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З пів на п'яту ранку росіяни почали гатити зі своєї території по наших громадах. 10 прильотів з міномету по Глухівській громаді, 4:30 ранку. Після 5 ранку - Шалигінська громада, 8 прильотів з міномету. З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії, Хотінська громада. Майже о 7 ранку - 10 приходів з реактивних систем залпового вогню, Миколаївська сільська громада. О пів на восьму - 2 черги по 15 вистрілів з великокаліберного кулемета Хотінська громада", - написав він.

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Очільник області додав, що постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється.

Водночас Живицький також опублікував фото з наслідками вчорашнього ворожого мінометного обстрілу Атинського психоневрологічного інтернату. Також окупанти 17 липня пошкодили сільгосппідприємство громади.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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